Austrália volta à Copa após 31 anos Depois de 31 anos, a Austrália está de volta a uma Copa do Mundo. Com uma vitória sofrida, nos pênaltis, a seleção australiana derrotou o Uruguai por 1 a 0 no tempo regulamentar (com 0 a 0 na prorrogação) e voltou a vencer nos pênaltis por 4 a 2 para assim, garantir a sua vaga na repescagem. Curiosamente, o último (e único) Mundial que o time australiano disputou foi justamente o da Alemanha, em 1974. O herói da vitória foi o goleiro australiano Schawarzer, que defendeu duas cobranças - feitas por Dario Rodriguez e Zalayeta. John Aloisi fez o gol que deu a vitória para os australianos. O Uruguai - que venceu o primeiro confronto, em Montevidéu, por 1 a 0 - precisava de um empate. Só que jogando no Estádio Olímpico de Sydney lotado por 83 mil torcedores, a equipe sul-americana não suportou a pressão. Mesmo não jogando mal, perdeu por 1 a 0 no tempo regulamentar, gol marcado por Marco Bresciano, aos 34 minutos do primeiro tempo. O time sul-americano chegou a agüentar um 0 a 0 na prorrogação, mas foi mal nos pênaltis. Na verdade, a equipe até chegou a sonhar durante as cobranças das penalidades. Depois que Dario Rodriguez errou, a Austrália teve excelente oportunidade para fechar o jogo, mas o astro do time, o atacante Viduka, chutou seu pênalti para fora. Mas as esperanças morreram logo em seguida, quando Zalayeta também errou a sua cobrança. Com a vitória desta quarta-feira, a Austrália quebrou um tabu. O time havia perdido as quatro últimas partidas de repescagem. Havia sido eliminado pela Escócia (1986), Argentina (1994), Irã (1998) e o mesmo Uruguai (2002). Justamente por causa desse retrospecto, a Federação australiana pediu para disputar as eliminatórias asiáticas a partir do próximo mundial. A Fifa autorizou. O JOGO: O Uruguai começou o jogo colocando pressão no meio-campo, com forte marcação de García, Diogo e Varela. Pressionada pela necessidade da vitória, a equipe australiana se mostrou insegura. O meia-atacante Recoba era um dos destaques do time uruguaio, sempre levando perigo em cobranças de faltas e chutes de longa distãncia. Mas com o passar do tempo, o time australiano controlou o nervosismo e equilibrou, chegando a criar situações de perigo contra o gol de Carini. Aos 32 minutos o técnico da Austrália, Guss Hiddink, tirou o zagueiro Popovic e colocou Kewell em campo. Ele tentava se proteger, já que o australiano havia recebido cartão amarelo por uma cotovelada dada em Recoba. Minutos depois, Bresciano aproveita uma bola na área uruguaia e abre o placar. A partida ficou violenta em algumas ocasiões, o que obrigou o juiz espanhol Luis Medina Cantalejo a mostrar cartões amarelos também para o australiano Vidmar e os uruguaios Regueiro e Diogo. No segundo tempo, a Austrália teve um clara chance de aumentar o placar após cabeçada de Chipperfield. O Uruguai também teve oportunidade de empatar a partida com o escanteio cobrado por Recoba e completado por Morales, mas a bola passou por cima do travessão. A partida no segundo tempo foi mais disputada ainda, com o Uruguai querendo a todo custo um empate. A partir dos 15 minutos, a Austrália tomou conta da partida dominando o meio de campo graças ao bom desempenho de Bresciano, Cahill, Grella e Culina, e obrigando o Uruguai a ficar no seu campo. O tempo regulamentar acaba com a Austrália tentando um segundo gol, sem sucesso. Com o resultado, a partida vai para a prorrogação de 30 minutos. O tempo-extra começou com as duas equipes no ataque. Aos 10 minutos Uruguai quase marca. A Austrália reage e por pouco não amplia. O equilibro se manteve até o final e a decisão foi para os pênaltis. Kewell, Neill, Vidmar e Aloisi marcaram para a Austrália, mas só Varela e Guillermo Rodríguez converteram para o Uruguai. REPESCAGEM - A respescagem da Copa do Mundo tem mais quatro jogos nesta quarta-feira, quando serão definidas as quatro últimas seleções classificadas. A partir das 17h15 (de Brasília) a Eslováquia recebe a Espanha e precisa de um milagre. No jogo de ida, os espanhóis venceram por 5 a 1. Agora podem até perder por 3 a 0. A Turquia enfrenta a Suíça (16h15) e os suíços têm a vantagem. No primeiro confronto venceram por 2 a 0. A República Tcheca pega a Noruega (17h15) e os techos venceram a primeira por 1 a 0, mesmo jogando na Noruega. Por fim, o Bahrein joga contra Trinidad & Tobago, às 14h. No jogo de ida, houve empate por 1 a 1 e um empate por 0 a 0 basta aos donos da casa.