Australianos chegam à Alemanha e já começam a treinar A seleção da Austrália chegou à Alemanha nesta segunda-feira e, logo em seguida, já começou a trabalhar com vistas à estréia da equipe marcada para o dia 12, diante do Japão, em Kaiserslautern. Liderados pelo técnico Guus Hiddink e pelo capitão Mark Viduka, os australianos foram recebidos por autoridades locais e posaram para fotos, em uma cerimônia que durou cerca de cinco minutos. Depois da recepção, jogadores e comissão técnica entraram no ônibus designado para a delegação e se dirigiram para Ohringen, situada a uma hora de Stuttgart, onde fica a concentração australiana. No início da tarde (horário local), a equipe realizou o primeiro treinamento em solo alemão. A seleção australiana veio de Roterdã, na Holanda, onde neste domingo realizou partida amistosa contra a equipe local, que terminou empatada por 1 a 1. Ao final do jogo, três jogadores holandeses deixaram o campo contundidos, e a Austrália terminou a partida com dez homens, em virtude da expulsão do volante Luke Wilkshire, por excesso de faltas. A Austrália está no grupo F que, além de Japão, conta com Brasil e Croácia. Esta será a segunda participação da seleção da Oceania em Copas do Mundo. Na primeira, em 1974, os australianos foram eliminados na primeira fase, depois de perder para a Alemanha Ocidental e para a Alemanha Oriental, e empatar com o Chile.