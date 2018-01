Australianos ficam irritados com as declarações de Ronaldo Para os australianos, o atacante brasileiro Ronaldo faltou com o respeito ao declarar que a Austrália dificilmente passará da primeira fase do Mundial e que o único atleta australiano que ele conhece é o atacante John Aloisi, que atua no Alavés, da Espanha. "Só conheço o Aloisi, que joga no futebol espanhol. Eles estão muito impressionados por participar da Copa e dificilmente vão chegar à segunda-fase", declarou Ronaldo à revista Alpha. Para o ex-treinador australiano, Frank Farina, as palavras de Ronaldo podem motivar a Austrália. "Foi uma total falta de respeito. Se ele não conhece os jogadores, o mínimo que deveria fazer era dizer que se tratava de uma boa equipe e que os brasileiros deveriam ter cuidado. Subestimar o adversário é ruim e pode causar surpresas". Farina também citou o exemplo de Parreira, que sempre elogiou os australianos. Ele acredita que o técnico brasileiro terá que trabalhar a cabeça dos atletas para mudar a visão sobre a Austrália. Quem também deixou os australianos irritados foi o treinador da Croácia, Zlatko Kranjcar, ao afirmar que sua equipe deve se classificar ao lado do Brasil. "Temos uma grande oportunidade. Minha equipe está alguns pontos na frente da Austrália e com nossa qualidade deveremos passar". A outra seleção que completa a chave da Copa onde estão Brasil, Austrália e Croácia é o Japão. O Mundial da Alemanha começa no dia 9 de junho.