Australianos Kewell e Cahill ainda se recuperam de lesão O técnico da seleção da Austrália, o holandês Guus Hiddink, disse neste domingo que o atacante Harry Kewell e o meio-campo Tim Cahill não estão em condições de jogar toda a partida contra o Japão, nesta segunda-feira, em Kaiserslautern. Kewell se ressente de uma lesão no músculo adutor direito, sofrida durante a partida em que o Liverpool venceu a Copa da Inglaterra, em maio. Por sua vez, Cahill, que joga no Everton, tem uma contusão no joelho direito. "Tenho dúvidas de que poderão jogar os 90 minutos, e ainda tenho que pensar sobre as decisões a serem tomadas", afirmou o treinador. Austrália e Japão estão no grupo F, o mesmo de Brasil e Croácia, que se enfrentam na terça-feira, em Berlim.