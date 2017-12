Australianos lamentam eliminação, mas exaltam boa atuação Jogadores e membros da comissão técnica da Austrália afirmaram, nesta terça-feira, que deixam a Copa do Mundo de cabeça erguida, mas com um gosto amargo na boca, em virtude da eliminação diante da Itália - que só aconteceu por causa de um pênalti duvidoso marcado aos 49 minutos do segundo tempo. "Nós ainda deveríamos estar no Mundial", disse o meia Tim Cahill, um dos vários atletas que criticou a marcação da penalidade no final da partida. Por sua vez, o técnico da equipe, o holandês Guus Hiddink, preferiu exaltar o lado positivo da participação dos australianos nesta Copa. "Ficamos muito perto de passarmos às quartas-de-final, o que teria sido um feito notável. Acho que a Austrália deveria se sentir orgulhosa". O capitão da equipe, Mark Viduka, concordou com o treinador. "Nós jogamos bem, hoje (segunda) e nas outras partidas. Acho que conquistamos muitos torcedores somente pela maneira de jogarmos, sem nunca desistirmos de lutar em campo. Foi muito chato perder, mas temos que lidar com isso". O goleiro Mark Schwarzer preferiu destacar o trabalho realizado e projetar o futuro da equipe. "O que Hiddink nos deixou foi um trabalho muito bem feito, que o próximo treinador a assumir deve tentar consolidar e melhorar". E o zagueiro Lucas Neill resumiu o sentimento da maioria dos jogadores. "Depois que você prova o gosto de disputar uma Copa do Mundo, você percebe o quanto perdeu durante tantos anos".