Australianos preservam pedaço da grama Os dirigentes da Federação Australiana de Futebol decidiram preservar o pedaço do gramado que contém a marca do pênalti de onde o atacante John Aloisi chutou para fazer o gol que classificou o país para participar do Mundial pela segunda vez em sua história ? 32 anos depois da primeira, que também foi na Alemanha. O pedaço já foi retirado do Telstra Stadium, em Sydney, e será submetido durante várias semanas a um processo de eliminação de umidade e em seguida será colocado numa caixa de cristal e exposto ao público em local a ser definido. A Austrália havia perdido para o Uruguai por 1 a 0 em Montevidéu no jogo de ida da repescagem e três dias ganhou em casa pelo mesmo placar. Como não houve gol na prorrogação, a decisão da vaga foi para os pênaltis e a Austrália venceu por 4 a 2.