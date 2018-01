Áustria e Grécia também sob suspeita Áustria e Grécia podem estar envolvidos com o escândalo de manipulação de apostas da máfia croata, segundo revelou a revista alemã ?Der Spiegel?. A publicação se baseia nas declarações do juiz Robert Hoyzer, principal envolvido no esquema, que teria mencionado o interesse dos croatas nas Ligas Austríaca e Grega aos promotores de Berlim. A Bundesliga austríaca rejeitou a acusação contra o SW Casino, de Bregenz.