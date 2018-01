Áustria se classifica para a Eurocopa pela 1ª vez na história

De forma até surpreendente, a Áustria foi a sensação da rodada desta terça-feira ao golear a Suécia de Ibrahimovic, mesmo jogando fora de casa, por 4 a 1 e assim garantir antecipadamente uma vaga para a Eurocopa já com a liderança do Grupo G. Com 22 pontos, os austríacos não podem mais ser alcançados por ninguém nas duas últimas rodadas.

A vitória como visitante começou a ser construída logo no início, aos 9 minutos, com o gol de pênalti de David Alaba, ala esquerdo do Bayern de Munique, que na seleção joga de meia. Ainda no primeiro tempo, aos 38, Martin Harnik fez o segundo. Depois do intervalo, os suecos foram ao ataque e deram espaços para os austríacos, que fizeram a goleada com Marc Janko, aos 32, e novamente Harnik, aos 43. Nos acréscimos, Ibrahimovic diminuiu para os anfitriões.

O resultado negativo foi ainda mais desastroso para a Suécia, pois a Rússia goleou Liechtenstein por 7 a 0 - destaque para Artem Dzyuba, autor de quatro gols -, como visitante, e assumiu a segunda colocação da chave. Os russos têm agora 14 pontos, contra 12 dos suecos. Não há mais confronto direto e o país-sede da Copa do Mundo de 2018 terá dois jogos relativamente fáceis em outubro para garantir a vaga direta - contra Moldávia (fora) e Montenegro (em casa). A Suécia encara Liechtenstein (fora) e Moldávia (em casa).

Por fora nesta briga está Montenegro, que derrotou a Moldávia por 2 a 0, fora de casa. Os montenegrinos estão com 11 pontos e tentarão a classificação contra Áustria (em casa) e Rússia (fora).

ESPANHA VENCE A MACEDÔNIA

Atual bicampeã - em 2008 e 2012 -, a seleção da Espanha está muito perto da classificação à fase final para tentar o tri na Eurocopa de 2016, na França. Nesta terça-feira, mesmo jogando com um time recheado de reservas, a equipe comandada pelo técnico Vicente Del Bosque derrotou a Macedônia por 1 a 0, fora de casa, pela oitava rodada do Grupo C das Eliminatórias. O gol foi marcado contra por Tomislav Pacovski, logo aos 8 minutos de jogo.

Com os três pontos, a Espanha chegou aos 21 e segue na liderança da chave. Na sequência estão Eslováquia, com 19, e Ucrânia, com 16, que se enfrentaram nesta terça-feira em Bratislava e ficaram no empate sem gols. Para a Eurocopa avançam os dois primeiros colocados do grupo e o terceiro jogará uma repescagem. Assim, os espanhóis só precisam ganhar mais uma partida em outubro, quando enfrentam Luxemburgo (em casa) e Ucrânia (fora).

Já sem chances de classificação, a Bielorrússia derrotou Luxemburgo por 2 a 0, em Minsk, e está na quarta colocação, com sete pontos. O jogo aconteceu depois da polêmica causada pela intoxicação alimentar que afetou 16 dos 20 jogadores da seleção visitante. Na segunda-feira, os atletas sofreram "terríveis dores de estômago" e passaram horas no banheiro depois de comerem espaguete à bolonhesa na noite de domingo.