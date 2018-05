Autor de gol no clássico, Lucca não sabe se fica no Corinthians

Novo titular do ataque do Corinthians desde a saída de Malcom para o futebol francês, Lucca está com o seu futuro indefinido no Parque São Jorge. O contrato de empréstimo do jogador termina após o Campeonato Paulista e, apesar do seu desejo de continuar no clube, a diretoria ainda não procurou os seus representantes para renovar o vínculo.

"Foi conversado no fim do ano que poderia haver renovação, mas não sei o que vai acontecer. Todos sabem meu desejo de continuar", disse o atacante nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

Lucca foi um dos destaques da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, domingo, no Itaquerão. O atacante aproveitou falha do zagueiro Lucão e fez o primeiro gol. "Ainda não pensei na possibilidade de sair. Quero permanecer, estou me sentindo bem aqui", disse.

Quarta-feira, contra o Cobresal, na estreia do Corinthians na Libertadores, Lucca será novamente titular. A partida será em El Salvador, cidade localizada no meio dp deserto do Atacama. "Não temos muitas informações. Foi passado que é muito calor e tem altitude, mas temos de saber lidar com isso", disse Lucca.