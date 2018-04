Autor do gol da vitória do São Paulo, Hugo comemora evolução

"Aproveitar as oportunidades". Essa é a atual situação do meia-atacante Hugo, autor do gol que deu a sexta vitória consecutiva ao São Paulo, no Campeonato Brasileiro. No início dessa semana, o jogador recebeu uma proposta do Sporting (Portugal) e, não escondeu, que pensou em sair.

"A proposta veio, mas não tem nada resolvido. Vamos ver o que acontece mais para frente", disse Hugo, que, dessa vez, não reclamou da reserva. "Tenho que respeitar o momento dos meus companheiros. O Jorge Wagner [titular da posição] está muito bem e eu tenho que melhorar se quiser continuar no time. Quem ganha com isso é o São Paulo", completou.

Como resposta a oferta de 500 mil euros feita por Hugo, o presidente Juvenal Juvêncio tratou de ironizar a quantia e afastar qualquer possibilidade de negociação por esse valor. O contrato do jogador vence no final do ano.

Depois de iniciar o jogo no banco de reservas, Hugo entrou aos 19 minutos do segundo tempo para dar mais movimentação ao ataque. A pedido do técnico Ricardo Gomes, bem que tentou servir Washington dentro da área, mas as jogadas não saiam. Depois do gol de empate, quando tudo parecia resolvido, Júnior César encontrou o camisa 18 dentro da área, que marcou de cabeça.

E Hugo não cansou de encher a bola de Ricardo Gomes. Para ele, o técnico é um dos responsáveis pela melhora do futebol na equipe. "O Ricardo é um cara que passa muita confiança para a gente, faz questão de cumprimentar todo mundo todo dia e essa melhorar é por ele", disse.

Hugo apareceu para o futebol no próprio São Paulo em 2000. Não se firmou na equipe e passou por Flamengo, Juventude, Corinthians e Grêmio, até voltar ao Morumbi, em 2007. Mais velho, teve paciência para mostrar o seu bom futebol e, aos poucos, cavar seu espaço.

Com a vitória deste domingo, o São Paulo já soma 33 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras. Na quarta-feira, o time do Morumbi recebe o Fluminense pela 20.ª rodada do Brasileirão.