Autor do gol de título volta a ex-clube, mas ainda negocia com Palmeiras

O lateral-direito Fabiano se reapresentou nesta segunda-feira ao elenco do Cruzeiro após ter marcado o gol do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. Assim como outros 31 jogadores da equipe mineira, o atleta de 25 anos iniciou os trabalhos com o técnico Mano Menezes, mas ainda pode ser negociado e voltar o clube paulista para a disputa da Copa Libertadores.

A passagem dele por empréstimo ao Palmeiras, na última temporada, convenceu a diretoria alviverde. Sem ter contratado reforços para a posição, o time considera Fabiano uma boa opção para o setor, que no ano passado teve como titular na maior parte dos jogos o volante Jean. As conversas para a permanência do cruzeirense têm se arrastado nas últimas semanas.

A negociação entre Fabiano e Palmeiras envolve outros dois jogadores. O Cruzeiro quer adquirir em definitivo o meia Robinho, emprestado pelo Alviverde até o fim desta temporada, e em troca, pode liberar ao time paulista o atacante Willian, mais o lateral-direito autor do gol do título brasileiro do ano passado.

Fabiano começou a carreira na Chapecoense, até se transferir para o Cruzeiro em 2015. Emprestado ao Palmeiras em 2016, o lateral fez apenas dez partidas e marcou um gol, o do título, na vitória por 1 a 0 sobre a própria Chapecoense na penúltima rodada. A equipe mineira tem atualmente outras duas opções para a lateral-direita, Ezequiel e Mayke.