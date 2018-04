Autor do gol do título, Robben vê final equilibrada

O atacante holandês Robben foi o herói do título do Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 já aos 43 minutos do segundo tempo. Bastante emocionado, ainda dentro do gramado de Wembley, em Londres, ele avaliou que a final deste sábado contra o Borussia Dortmund foi muito equilibrada.

"Foi uma partida de igual para igual. Eles tiveram chances e nós também tivemos. No final, fiquei sozinho diante de Weidenfeller (goleiro do Borussia Dortmund) e tomei a decisão correta", afirmou Robben, em entrevista para a tevê alemã. Antes, Mandzukic tinha aberto o placar para o Bayern e Gündogan, de pênalti, deixou tudo igual.

Antes de marcar o gol do título, Robben perdeu duas grandes chances ainda no primeiro tempo, quando parou no goleiro Weidenfeller. "Durante a semana, várias pessoas me disseram que iria fazer o gol decisivo. Tive algumas oportunidades que não terminaram em gol, mas me mantive tranquilo e, no final, eu consegui", contou o astro holandês.

Na entrevista em campo, Robben também revelou que ainda não conseguia entender a dimensão do seu feito neste sábado, ao ajudar o Bayern a conquistar o quinto título da história na Liga dos Campeões. "Significa muito para mim. Vou conseguir me expressar melhor depois. Agora, são muitas emoções. É incrível", afirmou o jogador.