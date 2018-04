Autoridade dos EUA promete mais denúncias no caso Fifa

Um alto funcionário do Serviço Interno de Receita dos Estados Unidos (IRS, na sigla em inglês) disse nesta sexta-feira que está "bastante confiante" de que haverá outra rodada de denúncias na investigação criminal sobre o escândalo de corrupção na Fifa, afirmou o jornal The New York Times.

Vários dirigentes de futebol da Fifa foram denunciados em esquemas de propinas e comissões, embora nenhuma acusação tenha sido movida contra o presidente da Fifa, Joseph Blatter, reeleito nesta sexta-feira.

"Estou bastante confiante de que teremos mais uma rodada de denúncias", disse o chefe da unidade do IRS encarregada das investigações criminais, Richard Weber, segundo o jornal.