Autoridades italianas se reúnem por medidas contra violência Autoridades esportivas italianas se reuniram nesta segunda-feira para debater medidas com o objetivo de combater a violência entre torcedores do país, após um torcedor da Lazio ter sido morto por um policial no domingo. Torcedores fizeram manifestações em Roma, atacando barreiras policias e invadindo o estádio Olímpico da cidade, deixando muitos danos à sede do Comitê Olímpico Italiano que fica ao lado. Pelo menos 40 policiais ficaram feridos apenas na capital, disseram autoridades. Um jogo da primeira divisão entre Atalanta e Milan foi abandonado aos sete minutos porque torcedores tentaram invadir o campo quebrando uma proteção de vidro. A Itália enfrenta a Escócia em uma partida crucial das eliminatórias da Eurocopa de 2008 no sábado, o que significa que não haverá partidas do Campeonato Italiano no fim de semana. A ministra de Esportes, Giovanna Melandri, solicitou que as partidas das divisões inferiores sejam suspensas por uma semana. A polícia informou que a morte de Gabriele Sandri, de 26 anos, foi acidental e que vai se reunir com o governo para esclarecer como o policial cometeu o "erro trágico". O policial responsável pelo disparo disse que não podia acreditar que havia acertado a vítima enquanto tentava interromper uma briga entre torcedores da Lazio e da Juventus na cidade de Arezzo. "Eu não apontei para nada, não mirei em ninguém", disse ele ao jornal Corriere della Sera. "O primeiro tiro eu atirei para o ar, e o segundo disparou enquanto eu estava correndo. Agora eu destrui duas famílias, a dele e a minha." A Itália tem conhecidos problemas com hooligans e as autoridades estão desesperadas para impedir uma repetição das cenas de violência de domingo, que já fazem lembrar a morte de um policial durante briga de torcedores na Sicília, em fevereiro. Aquele incidente levou as autoridades italianas a adotarem rígidas medidas de segurança nos estádios, mas as medidas deverão ser revistas, em meio a pedidos para que os torcedores sejam banidos de todos os estádios.