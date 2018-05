Autoridades localizam caixas-pretas do avião da tragédia da Chapecoense

Autoridades da Aeronáutica Civil (Aerocivil), órgão colombiano responsável pela divulgação dos dados oficiais relativos à tragédia da Chapecoense, anunciaram na tarde desta terça-feira que já encontraram as caixas-pretas do avião da empresa área LaMia, nas proximidades de Medellín, na Colômbia.

A caixa-preta é fundamental para a investigação das causas do acidente por conter as gravações dos diálogos entre piloto e torre de controle minutos antes da tragédia. Autoridades da Aerocivil não revelaram maiores informações sobre o objetos que ainda serão analisados por especialistas.

Ao mesmo tempo que buscavam as caixas-pretas, autoridades locais faziam o resgate dos 72 corpos encontrados no local do acidente. Dos 81 presentes no voo, seis sobreviveram, entre eles jogadores da Chapecoense, membros da tripulação e um jornalista brasileiro.

O acidente aconteceu na madrugada desta terça, perto de Medellín, onde a Chapecoense enfrentaria o Atlético Nacional na noite desta quarta, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana.