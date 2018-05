Autoridades se reúnem no Ceará para alinhar ações da Copa em Fortaleza

FORTALEZA - Representantes do Ministério do Esporte e do Comitê Organizador Local, além de setores estratégicos do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, se reúnem nesta terça-feira (8), no Centro de Eventos do Ceará, para alinhar e integrar as ações de todos os setores envolvidos na operação da Copa do Mundo. O evento terá a presença do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do secretário-executivo do Ministério do Esporte e coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo (Gecopa), Luis Fernandes, do gerente-geral de Estádios e Instalações do Comitê Organizador Local (COL), Roberto Siviero, do secretário Especial da Copa 2014 no Ceará, Ferruccio Feitosa, e da secretária Extraordinária da Copa de Fortaleza, Patrícia Macêdo.

"Falta pouco tempo para começar o maior e mais midiático evento do planeta, a Copa do Mundo, na nossa cidade. Estamos conversando constantemente com os setores estratégicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal para que tudo possa acontecer com o máximo de segurança e conforto para os torcedores e para as delegações que estarão aqui. A nossa integração é primordial e nos dar a segurança de que realizaremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos", acredita o secretário Especial da Copa 2014 no Ceará, Ferruccio Feitosa.

Durante o encontro – coordenado pelo Ministério do Esporte em conjunto com o COL, governo e prefeitura –, serão discutidas as medidas das áreas de transporte, mobilidade, aeroportos, acomodações e receptivo turístico, saúde e vigilância sanitária, segurança, cultura, meio ambiente, telecomunicações e energia, todas consideradas cruciais na preparação do megaevento. Depois de Brasília (1º.04), Belo Horizonte (02.04), Rio de Janeiro (03.04), Fortaleza (08.04), os encontros irão ocorrer no Recife (09.04) e em Salvador (10.04). A primeira rodada de reuniões de 2014 para elaboração conjunta dos planos de ação foi em Natal (30.01), São Paulo (04.02), Curitiba (05.02), Porto Alegre (06.02), Cuiabá (11.02) e Manaus (12.02). Uma nova rodada de encontros nas capitais que não sediaram a Copa das Confederações ocorrerá em abril e maio.

Serviço:

Reunião de Alinhamento e Integração dos Planos Operacionais para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014

Local: Pavilhão Leste, Portão E, do Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Data: 8/4/2014

Horário: 9 horas