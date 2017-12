Autuori acerta e vai treinar Botafogo Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo. O treinador aceitou a proposta alvinegra, mas só se apresentará após o término do Campeonato Peruano, no dia 30 de junho, onde treina o Alianza. A tendência é a de que seu auxiliar, Renê Weber, assuma, interinamente, a partir de segunda-feira. O passe do lateral-esquerdo Misso está sendo negociado, em um troca-troca, com o do volante Enciso, do Internacional-RS.