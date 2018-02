Autuori achou que 6 a 1 foi muito Com a goleada sobre o Flamengo por 6 a 1, o São Paulo chegou ao 10º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e entrou na zona de classificação para a Copa Sul Americana. Mas o técnico Paulo Autuori foi claro: ?Acho isso pouco para nós e podemos conquistar mais?. Com os pés no chão, o treinador completou dizendo que prefere não apostar no título, já que os clubes melhores colocados não têm perdido rendimento e ainda optou por deixar que o futuro revele onde a equipe chegará. ?A gente quer ganhar e vamos ver o que essas vitórias vão nos trazer?, sentenciou. Autuori quis conter a euforia dos jogadores pela goleada. Destacou que o placar foi ?exagerado? e ?anormal?. E se solidarizou com o Flamengo, pelo atual momento, lembrando que o São Paulo passou pela mesma situação neste Brasileiro e conseguiu se recuperar. Entre os jogadores, o zagueiro Edcarlos era o sinônimo da alegria. ?Puxa, em toda minha carreira só tinha marcado um gol. Agora, fiz dois em uma mesma partida?, festejou. Para ele, o fato de estar chegando de ?surpresa? na área e não mais se posicionando fixamente na cobrança dos escanteios o ajudou a marcar. Como estava há dez jogos sem vitórias no Rio, o triunfo era uma questão de honra. O lateral-direito Cicinho frisou que o objetivo só foi obtido porque o time atuou com seriedade e privilegiando o conjunto.