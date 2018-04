Autuori admite Vasco em 'descrédito' com a torcida

"Gostaria de dizer que conto com o apoio dos torcedores. Sabemos que existe um descrédito, que é algo normal. Não estamos preocupados ou chateados com isso. Encaramos com naturalidade, mas contamos com esse apoio", declarou Autuori, que prometeu empenho do time em campo.

"Achamos que, além do resultado, eles (torcedores) querem ver algo pelo menos parecido com futebol. É isso que vamos tentar mostrar", avisou o treinador. O Vasco fará sua estreia neste sábado, contra a Portuguesa, no Rio.

Para esta partida, Autuori contará com o zagueiro Renato Santos, confirmado após se recuperar de lesão na coxa esquerda. Nei, que seria improvisado na zaga, vai para o banco de reservas.

O Vasco deve começar jogando com: Michel Alves; Elsinho, Renato Silva, Luan e Yotún; Sandro Silva, Fellipe Bastos, Alisson e Dakson; Éder Luis e Tenório.