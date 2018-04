Autuori agradece apoio e celebra vitória do Vasco

O público pagante de 8.229 pessoas foi o maior do Vasco no seu estádio neste ano. "Tirando essa parte final, estou satisfeito. Quero dizer obrigado a galera vascaína, a gente sabe da dificuldade que a equipe tem, mas não vai faltar espírito, a equipe vai se entregar e aos poucos vamos trabalhando", disse.

Autuori avaliou como natural a queda de rendimento do Vasco no final do segundo tempo, após as substituições de Allison e Dakson. "Acho que com o primeiro tempo e o início do segundo, fiquei bastante satisfeito como a gente jogou, mas depois caiu, até pelas saídas e pela limitação física do Tenório, Alisson e o próprio Dakson, que estava bem no jogo, mas deu uma caída", afirmou.

Motivado pela estreia vitoriosa, o Vasco volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o São Paulo, às 19h30, no Estádio do Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.