Autuori ainda tem dúvidas no Botafogo O técnico Paulo Autuori deverá promover a estréia do recém contratado, Fabiano, na segunda partida do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Santa Cruz. Ele entraria no lugar do lateral-esquerdo Leandro Eugênio, que se contundiu no treino. Deste modo, Autuori deslocaria o meia Leonardo Inácio para a lateral, deixando sua vaga para Fabiano. Porém, somente após o treino de amanhã, em Recife, o treinador definirá a participação do jogador. O volante iugoslavo Vladimir Petkovic está treinando em separado para aprimorar sua condição física, e ainda não poderá integrar o elenco para o jogo contra o Santa Cruz. O jogador não participa desde junho de uma partida oficial. Ele veio do OFK Belgrado, da Iugoslávia.