Autuori aponta Wellington Paulista como bom reforço O técnico Paulo Autuori decidiu virar a página da saída de Dedé do Vasco. Nesta sexta-feira, o treinador concedeu entrevista coletiva e só citou o zagueiro em uma oportunidade, lamentando não poder ter trabalhado muito tempo com ele. Autuori olha para frente e comemora os reforços que o time carioca deverá receber do Cruzeiro. O meia Alisson já chegou. Wellington Paulista só depende da liberação do West Ham.