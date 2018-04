Autuori aposta em Fluminense cauteloso no domingo A situação delicada na tabela do Brasileirão e a crise no Fluminense não assustam o técnico Paulo Autuori. Nesta sexta-feira, o treinador do Grêmio descartou qualquer estratégia ousada do time carioca, adversário deste domingo, no Olímpico.