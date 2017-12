Autuori assume Bota na próxima 2ª O técnico Paulo Autuori deve se apresentar ao Botafogo na segunda-feira da próxima semana, quando assume em definitivo a equipe carioca, deixando o Alianza de Lima, do Peru. Em seguida, o elenco alvinegro irá para uma cidade do interior do Rio, onde fará a preparação para o Campeoanto Brasileiro. Por enquanto, o Botafogo vem sendo treinado pelo auxiliar Renê Weber.