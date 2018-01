Autuori assume Botafogo na quinta Paulo Autuori se apresentará quinta-feira, em Caio Martins, para assumir o cargo de técnico do Botafogo, pondo fim, assim, à novela que se desenrolava há semanas. Nos próximos dias, ele, juntamente com seu auxiliar Renê Weber, irá definir os reforços para o elenco do Botafogo. A diretoria do clube cogita a contratação de alguns jogadores, mas ainda não há nada certo. Foi confirmada, nesta terça-feira, a contratação do meia e lateral Leonardo Inácio, que só dependia de uma liberação do Flamengo. Como não estava sendo aproveitado pelo técnico Zagallo, os dirigentes rubro-negros resolveram emprestar o seu passe ao rival, na esperança de valorizá-lo.