Autuori assume e dispensa holofotes Sai Leão e entra Paulo Autuori. E essa, como ficou bem claro neste sábado, não é apenas uma troca de nomes. O novo técnico do São Paulo, apresentado no Morumbi, mostrou características bem diferentes do antecessor. Autuori abdicou de qualquer protagonismo no clube. "Eu acho que o futebol só é o esporte fascinante que é, por causa dos jogadores e dos torcedores. Eles são os responsáveis pelo sucesso e eu só quero trabalhar com seriedade, qualidade e humildade", disse. Palavras maravilhosas para os diretores do clube. Eles têm certeza que Leão boicotou Falcão - em quem apostavam muito, pelo menos como produto de marketing - por não querer dividir o palco. Autuori exaltou a necessidade de trabalho em equipe e elogiou muito a comissão técnica. "No futebol, é necessário uma equipe multidisciplinar que atue com autonomia e competência. Eu vou explorar muito a excelência dessas pessoas." Por fim, o novo técnico, disse que gosta muito de trabalhar com as categorias de base, o que nunca agradou a Leão e o que sempre foi citado, pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, como um requisito para se ter sucesso no São Paulo.