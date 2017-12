Autuori bastante irritado com o time O técnico Paulo Autuori criticou claramente o desempenho do São Paulo em Florianópolis, principalmente no primeiro tempo. "Faltou atitude ao time", afirmou o treinador. "No segundo tempo, a equipe lutou, mas por erros nossos, merecemos sofrer os gols", disse Autuori. O goleiro Rogério Ceni concordou plenamente com o comandante são-paulino. "Nós fizemos o mais difícil, que era marcar um gol primeiro do que o Figueirense, mas quando sofremos três gols, desanimamos e nos perdemos em campo", comentou o capitão. Para Rogério, a situação fica mais complicada a cada rodada. "Não há o que explicar. O torcedor não quer explicações quer vitórias, e isso não estamos conseguindo fazer", alertou. "Só vamos deixar a zona do rebaixamento se passarmos a vencer." Souza, que levou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Fortaleza.