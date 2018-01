Autuori chega ao Botafogo nesta 3ª O técnico Paulo Autuori deve se apresentar nesta terça-feira ao Botafogo. O treinador assume o comando da equipe depois de ter conquistado o primeiro turno do Campeonato Peruano, pelo Alianza de Lima, no último final de semana. Um dos primeiros problemas de Autuori será o de convencer os jogadores a participarem de uma excursão ao México. Por causa do atraso nos salários, vários jogadores se recusam a viajar para o México, para realizarem a pré-temporada do Campeonato Brasileiro. A diretoria alvinegra prometeu sanar parte do problema financeiro antes da viagem, mas ainda não conseguiu cumprir o compromisso. Fluminense - O superintendente de Futebol do Fluminense, Paulo Angione, deve concluir nesta terça-feira a negociação para o retorno do meia Roger. Dirigentes do Benfica estão no Brasil dispostos a negociar o passe do atleta. O objetivo de Angione é o de conseguir o empréstimo de Roger pelo período de um ano.