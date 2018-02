Autuori comanda treino nesta quarta Após o susto de ter de ir para o hospital após a vitória sobre a Ponte Preta, no final da noite desta terça-feira, o treinador Paulo Autuori comandou normalmente o treinamento do São Paulo, na manhã desta quarta, no CCT da Barra Funda. Com uma queda de pressão, o técnico passou todo o segundo tempo sentado no banco de reservas e, após o jogo, foi levado ao Hospital São Luís, onde permaneceu até às 2h. Autuori passou por um exame de sangue e por um eletrocardiograma e nada de anormal foi constatado. A suspeita é que uma gastrite tenha sido a causa do mal-estar. O treino desta quarta serviu apenas como reapresentação dos jogadores, que terão o resto do dia livre para ficar com suas famílias. O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão será contra o Flamengo, no próximo domingo, no Rio de Janeiro.