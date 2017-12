Autuori comemora chegada de Aloísio Paulo Autuori não se sentiu desautorizado pela diretoria do São Paulo com a contratação de Aloísio, que terá contrato de apenas três meses. O treinador havia dito que não aceitaria, ?em hipótese alguma?, jogador contratado apenas para o Mundial de Clubes. ?Ele não foi contratado apenas para o Mundial, a torcida pode ter certeza disso. O contrato foi feito por três meses porque havia uma urgência para colocar o contrato em dia, pois o prazo terminava na sexta-feira. Mas eu garanto que ele vai ficar uns dois anos pelo menos no São Paulo?, disse o técnico, ao comentar a chegada de Aloísio, que veio do Atlético-PR. O que Autuori não aceitava e garante que não acontecerá é a chegada de alguém apenas para os dois jogos no Japão. ?Ele não vai cair de pára-quedas no elenco. O clube estava atrás de sua contratação mesmo antes da minha chegada. Vai ajudar o time?, explicou o técnico, satisfeito com o reforço. ?O Aloísio deu muito trabalho para o nosso time na Libertadores e agora vai estar do nosso lado no Mundial.? Aloísio será apresentado na terça-feira, no Centro de Treinamentos. Sua chegada tem a ver com a incerteza de uma recuperação total de Grafite e com a saída de Diego Tardelli. Mas Autuori ainda não definiu o número de atacantes que levará para o Mundial. ?Ainda estou pensando nisso?, revelou. O mais provável é que Christian, Amoroso, Grafite e Aloísio estejam na lista final que será definida no dia 27. A lista de 23 jogadores precisa conter, por determinação da Fifa, três goleiros. Por isso, Rogério Ceni, Bosco e Flávio Kretzer estão garantidos. Os laterais Cicinho e Júnior também. Para a reserva deles, Autuori deve optar por Hernanes e Richarlyson, jogadores polivalentes que atuam também em outras posições - Fábio Santos corre riscos. Para a zaga, irão Lugano, Fabão, Edcarlos e Alex. Os volantes serão Josué, Mineiro, Renan e Denílson. Para a armação de jogadas, o técnico conta com Souza, Danilo e Leandro Bomfim. Falta, então, a vaga que parece se encaminhar para Roger.