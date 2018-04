Autuori confirma Herrera e Rafael Marques em coletivo O técnico Paulo Autuori praticamente definiu o time do Grêmio que vai a campo no domingo, contra o Fluminense, no Olímpico. No treino desta quinta-feira, ele escalou Herrera na vaga do suspenso Maxi López e manteve o zagueiro Rafael Marques entre os titulares.