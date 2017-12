Autuori convoca a seleção do Peru O técnico Paulo Autuori divulgou nesta sexta-feira a lista de convocados para a seleção do Peru nos jogos contra Brasil (16) e Equador (19), pelas Eliminatórias da Copa de 2006. A novidade foi a presença de quatro jogadores do Cienciano, equipe que dias atrás eliminou o Santos na Copa Sul-Americana: o goleiro Oscar Ibáñez, o zagueiro Alessandro Morán e os meias Juan Carlos Bazalar e Julio César García. A lista: goleiros ? Erick Delgado (Sporting Cristal), Ibáñez (Cienciano), Leao Butrón (Alianza Atlético); defensores ? John Galliquio (Racing/Arg), Miguel Rebosio (Zaragoza/Esp), Jorge Soto (San Luis/Méx), Martín Hidalgo (Saturn/Rus), José Soto e Guillermo Salas (Alianza Lima), Miguel Angel Villalta (Sporting Cristal), Morán (Cienciano); meio-campistas ? Juan Jayo e Marko Ciurlizza (Alianza Lima), Carlos Zegarra e Henry Quinteros (Sporting Cristal), Roberto Palacios (Atlas/Mex), Nolberto Solano (Newcastle/ Ing), Bazalar e Julio García (Cienciano); atacantes ? Andrés Mendoza (Bruges/Bél), Claudio Pizarro (Bayern/Ale), Jefferson Farfán (Alianza Lima), Roberto Silva (San Luis/Méx) e Carlos Orejuela (Sport Boys).