Autuori culpa postura do Grêmio por empate no Rio O técnico Paulo Autuori acredita que a postura do Grêmio nos minutos finais da partida contra o Botafogo fez com que o time sofresse o gol de empate. Para o treinador, a equipe gaúcha deveria ter mantido a posse de bola e controlado o jogo, já que estava em vantagem. Com a igualdade em 3 a 3, o Grêmio segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro.