Autuori decide deixar Lúcio na reserva no Grêmio O lateral-esquerdo Lúcio pode fazer sua estreia pelo Grêmio na partida contra o Botafogo, domingo, mas não começará jogando no Engenhão. Apesar do bom desempenho do jogador nos treinamentos, o técnico Paulo Autuori decidiu ser cauteloso e vai deixar o jogador no banco de reservas.