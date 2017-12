Autuori define time com só 1 atacante O São Paulo terá apenas um atacante para o clássico contra o Palmeiras, sábado, às 18h10, no Pacaembu. É Christian, um dos únicos titulares que irão jogar. O outro é o goleiro Rogério Ceni - os demais ganharam folga até domingo, por causa da preparação para o Mundial de Clubes. No jogo-treino desta quarta-feira, em que o São Paulo venceu o Juventus por 2 a 1, no CCT da Barra Funda, o técnico Paulo Autuori preferiu escalar o meia Richarlyson no lugar de outro atacante para ser companheiro de Christian - e o jogador correspondeu, marcando os dois gols da vitória. Assim, o time que treinou nesta quarta-feira tinha Flávio Kretzer; Hernanes, Flávio, Alex e Fábio Santos; Alê, Renan, Denílson, Leandro Bomfim e Richarlyson; Christian. Rogério Ceni não participou do jogo-treino, mas está escalado. Além dos titulares poupados, Autuori não pode usar o zagueiro Edcarlos e o atacante Roger, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo com tantos desfalques, os jogadores acreditam em uma surpresa. ?Quando falam que os reservas entram com mais vontade em campo, não é mentira. Nós queremos provar isso nesse clássico?, disse o lateral Fábio Santos. Há um grande motivo para que os jogadores atuem com muita vontade contra o Palmeiras. Esse é o primeiro dos três jogos em que os titulares serão poupados e todos acreditam que podem ainda conseguir uma vaga na lista dos inscritos para o Mundial de Clubes.