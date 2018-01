Autuori desmente boatos e Aloísio começa a partida O técnico Paulo Autuori confirmou na madrugada deste domingo que o jogador Aloísio vai participar do jogo. "Ele melhorou da gripe e começa a partida como era nosso plano." O treinador desmentiu também boatos sobre uma possível irregularidade na inscrição do atacante: "Isso é um absurdo, um clube como o São Paulo nunca cometeria um erro desses, não tem nada de errado com ele e nem com outro jogador. Estamos prontos para a partida", garantiu Autuori.