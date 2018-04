Autuori deve improvisar Nei na zaga do Vasco no sábado

RIO - O técnico Paulo Autuori indiciou que deve improvisar o lateral-direito Nei na zaga do Vasco na partida de estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante da Portuguesa, no Estádio de São Januário. Ao menos foi nesta posição que o jogador treinou nesta quinta-feira.

Nei formou a dupla de zaga do Vasco com Luan no treinamento realizado no campo do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), assim como havia acontecido na atividade anterior. O zagueiro Renato Silva, que acabou de se recuperar de uma lesão, trabalhou entre os reservas.

No coletivo, Autuori repetiu a mesma escalação do treino anterior. Assim, a tendência é que esta equipe seja utilizada diante da Portuguesa. Na atividade, o time titular do Vasco teve a seguinte formação: Michel Alves; Elsinho, Luan, Nei e Yotún; Sandro Silva, Fellipe Bastos, Alisson e Dakson; Eder Luis e Tenório.