Autuori deve levar 5 atacantes ao Japão Paulo Autuori está cada vez mais propenso a levar cinco atacantes para o Mundial de Clubes da Fifa, do dia 11 a 18, no Japão. E nesta terça-feira, ao responder sobre as possibilidades de Grafite, quase definiu quem viaja. ?Confio muito no Grafite. E estou tranqüilo, mesmo que ele não jogue o tempo todo, porque tenho o Amoroso, o Christian, o Aloísio e o Thiago?, disse, deixando claro que os três gols marcados por Thiago contra o Figueirense o estão colocando no avião que vai a Tóquio. E deixando Roger no Brasil. A lista com os 23 jogadores ? três deles são, obrigatoriamente, goleiros ? deve ser enviada no dia 26. Autuori tem poucas dúvidas. E uma delas se refere a Aloísio. Apesar de haver sido contratado às pressas do Atlético-PR, ele não tem certeza de viajar. ?Está com uma lesão muscular e estamos reunindo dados físicos para definir ou não sua viagem. Eu repeti várias vezes que ele não foi contratado apenas para o Mundial. Se não viajar, não tem problema algum?. O problema maior é que Aloísio não participará de nenhum jogo e talvez de nenhuma atividade física antes do dia 26, quando a lista é enviada à Fifa. A decisão sobre sua incorporação ao grupo depende muito mais dos resultados de seus testes físicos do que de uma avaliação em campo. Grafite, ao contrário, terá um jogo-treino especialmente marcado para jogar, antes da partida contra o Fortaleza, neste domingo. Será nesta quinta, quando o São Paulo enfrentará a Inter de Limeira, no centro de treinamentos. Na semana seguinte, novo jogo-treino, antes da partida final do Brasileiro, contra o Atlético-PR. Talvez Aloísio participe dessa atividade, mas aí já terá seu nome na lista. Ou não. O treino de Grafite, nesta terça, foi animador. Ele participou do coletivo, ao lado de Thiago, no time titular, e mostrou a mesma disposição de antes da contusão. ?A força e a velocidade estão voltando, mas ainda falta melhorar a pontaria. Isso é só com os jogos, com a competição verdadeira?, observa o jogador, que viu outro parâmetro favorável para avaliar sua recuperação, após cinco meses parado. ?O Lugano ficou reclamando muito de mim, falou que eu estava agarrando e fazendo faltas nele. Já mostra que estou voltando?. Nesta quinta, Autuori vai conversar com os jogadores que não viajarão ao Japão. Vai dizer que ficar fora do Mundial não significa que o jogador não serve para o clube e que a vida continua. ?É fácil falar, mas sei que é difícil entender?, diz Autuori. Na semana decisiva para a definição da lista, alguns jogadores ganham espaço. Flávio treinou nesta terça no time titular. ?Ele é um zagueiro que se adapta bem pelo lado esquerdo, como Fabão. Talvez jogue contra o Fortaleza?, informa o técnico. Mau para Alex, que treinou no time reserva. Leandro Bomfim tem boas chances de ira ao Mundial e também de sair do clube após o final de seu contrato, em junho. Vai ao Japão porque não há outro reserva para Danilo e Souza, mas seu prestígio está cada vez menor. Pessoas importantes do clube dizem que ele não joga de forma ?vertical?, não tem dinâmica de jogo e, falam os mais exaltados, se esconde dos jogos. Contra o Figueirense, no último sábado, Leandro Bomfim nem participou da partida. ?Coloquei o Chumbinho (Da Silva) porque precisava de mais profundidade no time, precisava atacar mais?, justificou Autuori. Uma prova a mais de que Bomfim não está agradando. Falcão - O craque do futsal Falcão telefonou para o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, na última segunda, para dizer que estará à disposição do clube para disputar o Campeonato Paulista e a Libertadores. De acordo com o ala, os dirigentes do Malwee/Jaraguá, sua equipe no futsal, o liberaram para voltar ao campo em 2006. Falcão declarou ter interesse em tentar mais uma vez a sorte no futebol. Gouvêa também gostaria de vê-lo novamente no Morumbi, mas deixou claro que não aceitará pagar nem perto do que Falcão ganha hoje, R$ 100 mil mensais.