Autuori diz que gol no início facilitou jogo do Grêmio O gol marcado por Rever aos 8 minutos do primeiro tempo foi fundamental para a goleada do Grêmio por 4 a 1 sobre o Atlético Mineiro, neste domingo, no Estádio Olímpico. Para o treinador, o time conseguiu encontrar mais espaços, que contribuíram para a boa atuação da equipe.