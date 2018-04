Autuori diz que Lúcio dará mais qualidade ao Grêmio A contratação do lateral-esquerdo Lúcio foi aprovada por Paulo Autuori. Para o técnico, a contratação do jogador, que foi vice-campeão da Libertadores de 2007 pelo Grêmio, dará mais qualidade do elenco. Nos últimos jogos, o treinador preteriu Jadílson e apostou no jovem Bruno Collaço.