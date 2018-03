Autuori e Bonamigo ignoram histórico Paulo Bonamigo e Paulo Autuori têm no currículo o título da Taça Libertadores, mas ambos concordam num ponto: o retrospecto de ambos vale muito pouco quando se trata de um clássico como Palmeiras e São Paulo. "O protagonismo é dos clubes e dos jogadores. A história só vale para se ter tranqüilidade para trabalhar", filosofa o treinador são-paulino. "Minha preocupação é com o presente", insiste Autuori. "Acima de tudo, o que importa é o que o momento representa para cada profissional. O Palmeiras foi o último brasileiro campeão da Libertadores, o que torna maior o nosso desafio.? Autuori disputou duas vezes a competição sul-americana, em situações opostas. Na primeira, levou o Cruzeiro ao título, em 1997 - na final, bateu o Sporting Cristal, do Peru. Curiosamente, dirigiu exatamente a equipe peruana em 2002, quando perdeu as seis partidas que disputou - sofreu 14 gols e marcou apenas cinco. "A Libertadores é uma competição que tem um clima interessante, mas precisamos ter equilíbrio", comenta Autuori. "Temos dois jogos para decidir a vaga." Como jogador, Bonamigo ajudou o Grêmio a conquistar o primeiro título continental, em 1983. Fez parte do time que, na raça, superou o Peñarol, do Uruguai, na decisão - entrou em campo em três dos doze jogos. Depois, alcançaria a consagração com o título Mundial Interclubes, diante do Hamburgo, da Alemanha. No momento, porém, ele não pensa no passado. "Tenho certeza de que faremos boa partida. Clássico é jogo de superação, até para compensar o desentrosamento. É a primeira parte de uma decisão. A gente sabe que a vaga será definida no Morumbi, mas também sabe que pode obter uma boa vitória esta noite.? Como forma de amenizar a pressão sobre si e seus comandados, Autuori não concorda que os duelos diante do Palmeiras serão os jogos mais importantes do ano para o São Paulo. "A partida mais importante é sempre a que está por vir", diz. "Mas serão clássicos que vão mobilizar as torcidas em São Paulo e no Brasil." Bonamigo também procura evitar que seus atletas se sintam pressionados. "Um clássico é um jogo diferenciado, mas a gente tem de tirar a pressão dos jogadores. Quanto mais cobrança, mais a coisa fica difícil.?