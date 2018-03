Autuori elogia postura do Atlético-PR: 'É assim que se ganha a Libertadores'

O técnico Paulo Autuori foi só elogios à postura dos jogadores do Atlético Paranaense no duelo contra o Millonarios na noite desta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O time de Curitiba foi derrotado por 1 a 0, mas aguentou a pressão e, nos pênaltis, levou a melhor, garantindo-se na terceira e última fase preliminar da competição.

"Aqueles que já ganharam a Libertadores sabem perfeitamente que se ganha a Libertadores assim, em jogos desta natureza. Por isso, parabéns aos jogadores", exaltou o técnico, dono de dois títulos da Libertadores, por Cruzeiro e São Paulo. "Uma equipe, para se dar bem na Libertadores, tem que ter duas coisas: saber sofrer e se sacrificar."

Para Autuori, o Atlético se superou por triunfar num duelo complicado logo no início de temporada. "Temos somente 26 dias de treinamento. Entrar em uma eliminatória com um grau alto de dificuldade, que é jogar aqui na Colômbia, é sempre complicado", avaliou.

"Estou muito contente, muito satisfeito, principalmente pelo pouquíssimo tempo que tivemos [de treino]. Sabemos que a classificação é muito importante, fortalece a equipe. Queremos sair daqui mais fortes e enfrentar a próxima eliminatória com mais qualidade", disse o técnico.

Na última fase preliminar da Libertadores, o Atlético enfrentará o vencedor do confronto entre o Universitario, do Peru, e o Deportivo Capiatá, do Paraguai.