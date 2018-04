Autuori escala Grêmio com Thiego na lateral direita

No treino, que contou com uma atividade de ataque contra defesa e um trabalho de cruzamentos, Autuori optou por escalar Thiego na lateral direita, apesar de Mário Fernandes, recuperado de lesão, ter treinado normalmente. O time titular foi formado com: Victor; Thiego, Rafael Marques, Réver e Bruno Collaço; Adilson, Fábio Rochemback, Souza e Tcheco; Maxi López e Jonas.

Na parte final do treinamento, Léo entrou na lateral direita no lugar de Thiego, enquanto o lateral-esquerdo Fábio Santos, que retorna após se recuperar de uma contusão, apenas correu ao redor do gramado. O mesmo ocorreu com o atacante colombiano Perea.