Autuori está preocupado com a defesa Paulo Autuori comandou um treino tático com os zagueiros Adriano, Alex, Flávio e Edcarlos, nesta sexta-feira. Eles tentavam dominar as bolas que vinham de cruzamentos e livrar-se delas rapidamente. Nem que fosse com chutões. Edcarlos será o zagueiro escalado contra o Corinthians. Há uma certeza de que Alex será punido por causa da expulsão contra o Atlético-PR, depois de uma dura entrada no meia Fabrício. O julgamento de Alex, que seria nesta sexta, foi adiado para terça-feira. O treino desta sexta foi o primeiro passo para o aprimoramento de fundamentos, que Autuori deseja implementar. O segundo passo, a partir deste sábado, será o passe. "Temos errado muito nesse quesito e vamos melhorar. Contra o Inter, ainda havia a desculpa por conta da chuva, mas isso já vinha de antes". O atacante Christian espera aproveitar os dias de treinamento para ganhar um melhor condicionamento físico. "Sou um jogador de arranque e não estou 100% fisicamente. Isso atrapalha. O bom é que estou conseguindo um bom entrosamento com o Amoroso e logo vou estar rendendo bem mais". O São Paulo colocou 70.276 ingressos à venda para o jogo de quarta-feira, às 16 horas, contra o Corinthians.