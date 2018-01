Autuori exalta a força do conjunto Paulo Autuori é um homem de muitas palavras. Mas seu estilo de trabalho e visão do futebol podem ser definidos, segundo ele próprio, com apenas duas: seriedade e competitividade. "O talento é o mais importante no futebol, mas não é suficiente. É preciso aliar a seriedade, a concentração, à habilidade do jogador", explicou o técnico do São Paulo, finalista da Libertadores. Assim como filosofa sobre o trabalho em grupo, Autuori faz questão de ficar em segundo plano no elenco. "Sou apenas parte do processo. Os verdadeiros protagonistas do espetáculo são os jogadores", avisou. Como treinador, ele não se considera dono da verdade. Por isso, ao contrário dos colegas de profissão que se impõem pela personalidade forte, o diálogo é norma no dia-a-dia de Autuori. Graças a ele, obteve a confiança dos jogadores, especialmente a dos mais experientes, como Rogério Ceni, Júnior e Luizão, e levou o time à disputa do título. "Vejo a vida de forma solidária. Ninguém está acima do bem e do mal e ninguém é infalível", justificou. A missão de Autuori no São Paulo não foi tão fácil como pode parecer. Apesar de ter uma base já formada, seu antecessor, Emerson Leão, saiu no meio da Libertadores. Mas Autuori começou bem: manteve a equipe em primeiro lugar no grupo na fase de classificação da Libertadores e eliminou o Palmeiras nas oitavas-de-final. "Quero uma equipe com a astúcia de uma cascavel e a vontade de um tigre faminto", brincou o treinador na sua apresentação. Aos poucos, ele introduziu seu estilo ofensivo, transformou o ambiente no clube e, apesar de ir contra sua concepção tática, decretou que o esquema com três zagueiros deixava a equipe mais segura. Para o treinador, o principal mérito em uma eventual conquista da Libertadores é a força do conjunto do São Paulo. "Isso ficou claro quando perdemos Cicinho e outros jogadores para a seleção brasileira, além do Grafite, que se machucou. Os substitutos foram bem e conseguimos manter o nível. Isso é a força do conjunto", disse Autuori.