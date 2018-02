Autuori explica afastamento de Tardelli Ao contrário de alguns dirigentes do São Paulo, Paulo Autuori foi discreto e objetivo ao explicar o afastamento do atacante Diego Tardelli. ?Todos precisam trabalhar pelo bem do grupo e quando alguém toma uma atitude contrária a esse objetivo, é preciso tomar uma posição?, disse o treinador. ?Tomei a decisão de afastá-lo, consciente do que estava fazendo.? Autuori garantiu que não tem nada contra Tardelli e até elogiou o potencial do jogador. ?Tecnicamente ele é excepcional, mas espero que aproveite esse momento para crescer?, afirmou. O técnico vê com naturalidade as críticas de Tardelli, de que não teve chances de mostrar seu futebol desde que Autuori assumiu a equipe. ?Isso é normal no futebol: às vezes, um jogador rende mais com um determinado treinador e menos com outro.? O atacante ganhou apoio de alguns jogadores do São Paulo, como o lateral Cicinho, que pretendem pedir a Tardelli para se desculpar com Autuori. ?Não é o caso de desculpar nada?, avisou o treinador. ?Digo para os meus filhos: todos têm o direito de errar, o que não se pode é repetir o erro, caso contrário, a gente passa a vida toda pedindo desculpas.?