Autuori faz 1ª convocação no Peru Sem nenhum jogador que atua fora do país, o técnico brasileiro Paulo Autuori fez nesta segunda-feira sua primeira convocação no comando da seleção do Peru. Para a partida amistosa contra o Haiti, marcada para o próximo domingo, em Lima, Autuori reafirmou a sua política de ?tolerância zero? e barrou jogadores envolvidos em casos de indisciplina - casos de Marko Ciurliza e de Marco Ruiz Veja os convocados: Goleiros: Erick Delgado (Sporting Cristal) e Oscar Ibáñez (Cienciano) Defensores: Jorge Soto (Sporting Cristal) Miguel Villalta (Sporting Cristal) Jorge Araujo (Alianza Atlético), Alberto Rodríguez (Sporting Cristal), José Soto (Alianza Lima), José Moisella (Sporting Cristal), Guillermo Salas (Alianza Lima). Meio-campistas: Juan Jayo (Alianza Lima); César Ccahuantico (Cienciano), Carlos Zegarra (Sporting Cristal), Henry Quinteros (Alianza Lima), Aldo Olcese (Alianza Lima), Fernando del Solar (Universitario), Alfredo Carmona (Sport Boys). Atacantes: Jefferson Farfán (Alianza Lima); Johan Sotil (Universitario) Antonio Serrano (Alianza Lima), Flavio Maestri (Sporting Cristal)