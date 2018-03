Autuori garante São Paulo voando na 4.ª Dois dias antes da partida de ida do São Paulo contra o Tigres, pelas quartas-de-final da Libertadores, o técnico Paulo Autuori trabalha com duas certezas: valeu a pena poupar cinco titulares contra o Cruzeiro e vai valer a pena a torcida comparecer ao jogo. "Quem não atuou está 100%. Todos se recuperaram do desgaste e aproveitaram o luxo que é ter uma semana de recuperação física." Ele sabe que sem os seus titulares em ótima forma física teria muitos problemas contra os mexicanos. "Preciso de jogadores fortes fisicamente para vencer esse jogo. Vai ser muito disputado, o Tigres é um bom time." Com o time bem fisicamente, ele promete uma boa atuação. "Nós vamos entrar em campo com a vontade de lutar desde o primeiro minuto." Depois, o time volta a jogar contra o Tigres no dia 15, em Monterrey. "Vai ser bom ter esse tempo de preparação. Vamos ganhar um gás para o segunda jogo." Há outro trabalho a ser feito. "Quero aproveitar esse tempo para preparar bem o Michel. Ele tem boa qualidade técnica, mas está há muito tempo sem jogar. Vamos fazer com que ele esteja muito bem para substituir o Cicinho no segundo jogo." O titular estará a serviço da seleção brasileira. Autuori terá dois problemas na quarta-feira: Josué e Lugano estarão de fora. Para definir quem joga, Autuori vai estudar o Tigres. Verá fitas gravadas das últimas partidas antes de definir quem joga.