Autuori já mandou a lista do Mundial O São Paulo enviou, nesta segunda-feira, sua lista de 23 jogadores para o Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, mas só a divulgará na manhã desta terça no site oficial do clube, atendendo a um pedido de Paulo Autuori. O treinador pediu um dia a mais para poder comunicar oficialmente aos jogadores que não participarão do Mundial. Estava se referindo a Alex, Alê, Fábio Santos, Roger e Hernanes, que não viajaram com o clube para Fortaleza. Destes, Fábio Santos e Alex são os que têm mais chances de viajar. Autuori definiu-se por cinco atacantes: Amoroso (titular absoluto). Grafite, Christian, Aloísio e Thiago Ribeiro. A participação de Grafite no jogo contra o Fortaleza foi surpreendente, bem melhor do que no jogo-treino contra a Inter de Limeira, na quinta-feira passada. Como Aloísio ainda se recupera de uma contratura, Christian não está em boa fase e Thiago Ribeiro é inexperiente, Grafite ganha força. Não deve começar as partidas, mas entrará no segundo tempo. Grafite é um dos favoritos da torcida. Em uma enquete feita pelo site www.saopaulofc.com.br, sua dupla com Amoroso recebeu 68,8% como a favorita para o Mundial. Aloísio recebeu 14,2, Thiago teve 10,8 e Christian apenas 3,2%. A viagem para Tóquio será na segunda-feira, dia 5 de dezembro. Na véspera, o time se despede de sua torcida, enfrentando o Atlético-PR, na repetição da final da Libertadores. Os ingressos serão vendidos a oito reais, numa tentativa de ter casa lotada. Vários sites de torcidas do São Paulo estão fazendo campanha para que o Morumbi receba um público grande. Pensam em fazer também uma carreata que acompanhe o ônibus do São Paulo até o aeroporto de Cumbica, de onde a delegação embarcará para o Japão. O São Paulo estreará no dia 14 de dezembro, em Tóquio, contra o vencedor da partida entre Al-Ittihad, da Arábia Saudita e Al-Ahli, do Egito. Eles se enfrentam no dia 11 de dezembro. No dia 12, o Sydney, da Austrália, e o Saprissa, da Costa Rica, jogam em Toyota. O vencedor enfrenta o Liverpool, no dia 15, em Yokohama. Se vencer o primeiro jogo, o São Paulo viaja no dia 15 para Yokohama, onde jogará a final do Mundial, no dia 18, provavelmente contra o Liverpool. A viagem de volta será no dia 19. E a estréia no Paulistão, no dia 18 de janeiro.