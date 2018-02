Autuori já tem Cruzeiro definido para estréia no Mineiro O técnico Paulo Autuori já definiu o time titular do Cruzeiro para a estréia no Campeonato Mineiro, domingo, contra o Rio Branco, em Andradas. O time terá: Fábio; Gabriel, André Luis, Gladstone e Santos; Ricardinho, Élson, Fellype Gabriel e Marcinho; Araújo e Rômulo. Desses, Araújo ficou de fora de boa parte dos jogos no ano passado por causa de uma cirurgia, enquanto outros cinco acabam de chegar à Toca da Raposa: Ricardinho, Fellype Gabriel, Marcinho, Rômulo e Santos - que no São Paulo era chamado de Fábio Santos, mas mudou de apelido por causa do homônimo que joga como volante, e que tinha chances de ser titular, mas faltou sem justificativa ao treino desta sexta-feira e foi excluído da delegação que viaja a Andradas no sánado. Autuori manteve sua decisão mesmo com o fiasco da equipe no coletivo: os reservas venceram por 3 a 1, com gols de Pedro Júnior, Leandro Domingues e Nenê - Araújo marcou para os titulares. "O time que começa contra o Rio Branco é esse que treinou no coletivo", afirmou o técnico, que perdeu Wagner, negociado com o Al Ittihad, da Arábia Saudita. "Aproveito para desejar felicidades ao Wagner, que as coisas corram bem para ele", completou Autuori.